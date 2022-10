Camila nie będzie już "królową małżonką"? Pałac Buckingham chce odebrać jej tytuł

Choć Camila nie jest oficjalnie królową, zarówno ona, jak i jej mąż, nie widzą problemu w tym, aby już teraz się tak do niej zwracano. "The Telegraph" podaje, że Pałac Buckingham oceni tuż przed koronacją stosowność tytułu "królowej" w odniesieniu do żony Karola III, zanim zostanie formalnie przyjęta. Do tego czasu Camila powinna używać tytułu "królowa małżonka".