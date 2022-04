Candy Girl była "polską Lady Gagą". Dziś jest nie do poznania

Candy Girl robiła karierę nie tylko w Polsce. Oto gdzie koncertowała

Candy Girl wydała dwa albumy: "Hałas w mojej głowie" w 2009 roku oraz "Między jawą a snem" w 2011. To właśnie z jej debiutanckiego krążka pochodzą najbardziej znane przeboje wokalistki - "Wszystko czego dziś chcę", "Yeah" czy "Lick It". Piosenkarka została nominowana do kilku nagród muzycznych, m. in. podczas 46. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w kategorii "Premiery", Sopot Hit Festiwal 2009 w kategorii "Polski hit lata" czy Viva Comet 2010 w kategorii "Debiut roku" i "Image roku". Nie udało jej się jednak zdobyć żadnej z głównych nagród. Zajęła za to trzecie miejsce w programie "Królowie densfloru" emitowanego na antenie Vivy.