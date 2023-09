Nagrywają kobiety z ukrycia. Materiał publikują w sieci

Zdjęcia pośladków, dekoltu, nóg i stóp przypadkowych kobiet krążą po sieci, a one nie mają o tym pojęcia. Stoją za tym samozwańczy paparazzi, których hobby to robienie zdjęć z ukrycia spacerowiczkom. To bardzo niepokojące zjawisko. Co robić, gdy padniemy jego ofiarą?