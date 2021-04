Cesarskie cięcie to "pójście na łatwiznę"? Tak piszą o tym niektóre kobiety

"Nie rozumiem, dlaczego kobiety nie chcą rodzić siłami natury, leniuchy! Potem całe życie ma się problemy z mięśniami brzucha i nie tylko”. Przypominamy, że cesarskie cięcie to nie wyraz lenistwa, to poważna operacja, a czasem po prostu konieczność. Zawsze warto omówić z lekarzem wskazania do cesarki".