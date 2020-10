Cezary Pazura relaksuje się ze szwagrem. Oglądają "Kilera"

Cezary Pazura jest jedną z bardziej naturalnych i szczerych osób wśród polskich celebrytów obecnych w mediach społecznościowych. Pokazuje rzeczywistość, a nie ją kreuje. Na jego zdjęciach widzimy go bez retuszu, w domowym anturażu. Pazura pokazuje bałagan, pokazuje, jak spędza czas w dresie, czy w zupełnie niepasujących do siebie elementach stroju. Nie robi niczego pod publikę, za co cenią go jego obserwatorzy.