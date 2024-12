Młode pokolenie mówi dość. Nowy trend wśród "zetek"

Przez lata "girl boss" była ikoną sukcesu. Kobieta ambitna, przebojowa, gotowa do działania 24 na dobę. Jednak dla pokolenia Z ten model już się zdezaktualizował. Sienna Ludbey, która zapoczątkowała trend snail girl, porzuciła pracę w korporacji, by prowadzić biznes na własnych zasadach. To doświadczenie pokazało jej, że ciągłe dążenie do bycia najlepszym prowadzi jedynie do wypalenia zawodowego.