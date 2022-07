Chce, by jej 20-letnia córka wyprowadziła się z domu. Internauci skrytykowali jej podejście

Kobieta zamieściła anonimowy wpis na internetowym forum Quora. "Moja 20-letnia córka chce mieszkać z nami aż do skończenia studiów. Mówi, że będzie płacić rachunki, ale to jest dorosła osoba. Jak jej powiedzieć, że już najwyższy czas, by opuściła gniazdo?". Pytanie wywołało w sieci ogromne poruszenie. Choć kobieta oczekiwała rady, to otrzymała serię komentarzy potępiających jej podejście.