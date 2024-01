Chce rozliczyć Tuska. "Wyjdziemy na ulicę"

Okła-Drewnowicz: Kwestia legalnej aborcji "nie jest w kategorii szybkich rozwiązań"

Jednym z postulatów KO oraz Lewicy było wprowadzenie legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży. Marzena Okła-Drewnowicz, wiceszefowa PO, podkreślała w wywiadzie 23 października 2023 roku, że w pierwszym kroku istotna jest depenalizacja, jednak zobowiązaniem pozostaje wprowadzenie prawa do bezpiecznej aborcji. Podkreśliła jednak, że nie jest to "szybkie rozwiązanie". - Są różne scenariusze, które się rodzą na bazie rzeczywistości danej sytuacji, która ma miejsce - podkreśliła.