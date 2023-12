Dzieci płaczą i wymiotują. Powodem antyaborcyjne protesty przed szkołą

- Nie życzę sobie, żeby tego typu protestowanie odbywało się kosztem zdrowia i bezpieczeństwa naszych dzieci - powiedział Marcin Kolenda, ojciec 8-letniej uczennicy szkoły podstawowej w Oleśnicy. To przed nią odbywają się protesty Fundacji Pro-Prawo do życia. Rodzice dzieci wnieśli sprawę do sądu.