"Chcemy lekarzy, nie misjonarzy". Magda Mołek na Strajku Kobiet

Magda Mołek na proteście

Magda Mołek od rana zachęcała swoich obserwatorów do udziału w strajku. Publikowała treści poświęcone protestom. Przypominała również, że to nie tylko sprawa kobiet. "Chłopaki, chodźcie z nami" - apelowała, zamieszczając komentarz jednej z obserwatorek: "Prawa kobiet to nie tylko nasza sprawa, to sprawa naszych partnerów, mężów, braci i ojców".