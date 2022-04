Chcesz przejść na poświąteczną dietę? Anna Lewandowska udzieliła kilku wskazówek

Anna Lewandowska prężenie prowadzi konta w social mediach, wykorzystując je również do udzielania wskazówek odnośnie do ćwiczeń i diety. Wraz z trenerką współpracuje ze specjalistami m.in. od diet pudełkowych. W jednym ze wpisów na Instagramie "Lewa" wzięła pod lupę przechodzenie na dietę. Ma kilka porad dla tych z nas, które chcą zrzucić nieco kilogramów, ale nie wiedzą, jak się za to zabrać.