Rebel Wilson zaprzecza doniesieniom. Nie stosowała kontrowersyjnej diety

Jej metamorfoza to fenomen. Wilson odcina się od stosowania kontrowersyjnej diety

W przeciągu Roku Rebel Wilson schudła 20 kilogramów, zupełnie odmieniając swój wizerunek. Nic więc dziwnego, że wiele osób zachodziło głowę, jak jej się to udało. Brak jasnego stanowiska Wilson doprowadził do tego, że po sieci zaczęły krążyć liczne domniemania. Wiele magazynów donosiło, że gwiazda stosowała sposób odżywiania spopularyzowany dr. Mayra. O tym, dlaczego nie jest to odpowiednia metoda dla każdego, rozmawialiśmy z dietetyk Pauliną Ihnatowicz. Po wielu miesiącach niepodejmowania tego tematu Rebel dodała wpis na InstaStories.