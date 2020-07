PiS chce wypowiedzieć konwencję stambulską. Prof. Monika Płatek: "przyszedł czas na szczucie na kobiety"

Konwencja stambulska. "Treści ideologiczne"

W rozmowie z TV Trwam podkreśliła, że Polska złożyła zastrzeżenia do konwencji. – Mamy teraz czas, tak naprawdę ustawowy, do końca roku, na wyrażanie swojego stanowiska. Będziemy pracowali razem z resortem sprawiedliwości i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, aby przede wszystkim przygotować ustawę i podjąć stosowne kroki do pewnych zmian, które koniecznie powinny być wprowadzone – powiedziała minister.