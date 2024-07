Chcieli odgrodzić się od sąsiadów. Postawili ponaddwumetrowy płot

Relacje między sąsiadami bywają skomplikowane i nie zawsze łatwe. Czasem są one źródłem konfliktów, które mogą skutkować nieprzyjemnymi sytuacjami. Niektórzy mają to szczęście, że mogą obserwować takie spory jedynie na ekranie telewizora, podczas oglądania filmów czy seriali.

Inni jednak muszą radzić sobie z nimi na co dzień. Wygląda na to, że pewni sąsiedzi nie będą żyć w zgodzie. Stolarz pokazał na nagraniu, jakie ogrodzenie zamówili jego klienci, chcąc zasłonić swój ogród przed ciekawskimi spojrzeniami.

Nagranie stolarza wywołało wiele komentarzy wśród internautów. Dominowały te negatywne. Niektórzy uznali, że takie rozwiązanie to "bierna agresja" wobec sąsiadów.

Jeden z użytkowników zasugerował, że lepszym rozwiązaniem byłoby zasadzenie drzew. Inni żartowali, że panele są za niskie i powinny mieć co najmniej 3 metry.

Amerykański stolarze opublikował kolejne nagranie, na którym pokazał, że w ogrodzie pojawiły się nowe drewniane pale. To sugeruje, że klienci nie byli w pełni zadowoleni z pierwszej konstrukcji i postanowili zamówić dodatkowe "zabezpieczenie".

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl