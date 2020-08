Chelsea Becker urodziła martwe dziecko. Stanie przed sądem oskarżona o morderstwo

Historia 26-leniej kobiety zaczęła się we wrześniu zeszłego roku, kiedy to trafiła do jednego ze szpitali kilka tygodni przed porodem. Niestety, pomimo starań lekarzy chłopiec przyszedł na świat martwy. Po wykonaniu sekcji zwłok okazało się, że maluch miał o organizmie metaamfetaminę. Jego matka miała zażywać narkotyki przez całą ciążę. Sprawą zajęła się policja. Kobiecie postawiono zarzut morderstwa drugiego stopnia, za które w Kalifornii grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności.