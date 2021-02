Chłopak Britney Spears o jej ojcu. "Zero szacunku"

Britney Spears i Sam Asghari

"Teraz ważne jest, by ludzie zrozumieli, że mam zero szacunku dla kogoś, kto próbuje kontrolować naszą relację i wciąż rzuca nam kłody pod nogi. W mojej opinii, Jamie to d…. Nie będę wchodził w szczegóły, ponieważ zawsze szanowałem naszą prywatności, ale jednocześnie nie przyjechałem do tego kraju, by nie móc dzielić się swoją opinią i korzystać z wolności" – stwierdził model pochodzący z Iranu.