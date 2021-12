Ciche znikanie. Otwórzmy cyfrowy świat na osoby wykluczone

Cyfrowa przepaść – jak pokazuje raport "Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce", opracowany przez Fundację Stocznia z inspiracji Fundacji Orange i Orange Polska – to temat wciąż aktualny. Co więcej, brak dostępu do technologii i motywacji do odkrywania najnowszych rozwiązań, a także niewystarczająca wiedza i umiejętności do tego, by w pełni wykorzystać potencjał internetu, sprawiają, że spora grupa Polaków jest wykluczona także społecznie.