Cienie pod oczami? Ten produkt zminimalizuje opuchliznę. Znajdziesz go w kuchni

Sposoby na cienie pod oczami

Ogórek na oczy - hit czy kit? Okłady z plasterków ogórka korzystnie wpływają na delikatną skórę pod oczami. Ogórek działa nawilżająco i tonizująco. Rozjaśnia i ujednolica koloryt skóry - to za sprawą witaminy K. Z pewnością złagodzi obrzęki, ukoi podrażnienia i przyniesie ulgę przesuszonej skórze. Jeśli chcesz uniknąć cieniów pod oczami, zadbaj o dobry sen i nawodnienie organizmu (pij co najmniej dwa litry wody dziennie). Pamiętaj też o regularnej pielęgnacji skóry. W składach kosmetyków szukaj kofeiny, kwasu hialuronowego i peptydów. Peptydy redukują obrzęki i przyśpieszają proces regeneracji skóry, kofeina wspomaga usuwanie nagromadzonej wody, a kwas hialuronowy nawilża delikatną skórę wokół oczu. Możesz też sięgnąć po żele z chłodzącym aplikatorem lub płatki pod oczy. Przed pójściem spać koniecznie zmyj makijaż - podczas oczyszczania nie trzyj powiek, delikatnie przykładaj do nich wacik nasączony płynem do demakijażu. W ten sposób skutecznie (i delikatnie) pozbędziesz się resztek kolorowych kosmetyków.