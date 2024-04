Cierpią przez lukę w orgazmie. Poszkodowane są kobiety

Odkryli, że kobiety zgłaszały znacznie wyższe oczekiwania w zakresie stymulacji łechtaczki i orgazmu od partnerki, niż od partnera płci męskiej. W skrócie oznacza to, że nie oczekiwały od mężczyzn zbyt wielkiej pomocy w osiągnięciu orgazmu. Oprócz tego okazało się, że bycie w związku z mężczyzną sprawiło, że kobiety rzadziej same osiągały orgazm, ponieważ po prostu przestawało je to obchodzić.