Singapurski pocałunek gwarantuje orgazm. Mało kto stosuje tę technikę

Jak wykonać singapurski pocałunek? Na początku może się wydawać, że jest to trudne do zrealizowania. Wymaga przede wszystkim praktyki. Celem tej techniki jest maksymalne wydłużenie fazy największego podniecenia tuż przed orgazmem, czyli tzw. fazy plateau, poprzez dotyk, pocałunki, masaż czy podniecające wyznania. Kiedy obydwoje partnerów są gotowi do zbliżenia, mężczyzna wchodzi w kobietę, a ona zaciska na członku mięśnie Kegla. Należy być przygotowanym na to, że kabazza nie zakłada szybkiego orgazmu – wręcz przeciwnie, kluczowe jest tutaj długotrwałe zbliżenie pełne czułości.