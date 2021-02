Ciocia Liestyle podała przepis. W żartobliwy sposób skomentowała prośbę od fanów

Związek Wilczewskiej i Kosela był długo przez nich ukrywany. Choć często pojawiali się razem na różnych imprezach, a ich profile w mediach społecznościowych jasno wskazywały na to, że pomiędzy nimi jest zażyła relacja, obydwoje początkowo zaprzeczali doniesieniom. We wrześniu minionego roku poinformowali o zaręczynach, a zaraz potem potwierdzili, że czekają na pierwsze dziecko.

Związek influencerki i modela szybko zainteresował ich fanów. Co prawda sami nie podejmowali dyskusji na ten temat, to jednak ich relacja rozgrzewała internautów. Wieści o ciąży Cioci Liestyle także doczekały się komentarzy, a przyjście na świat Michaliny spowodowały jeszcze większe zaciekawienie.

Co prawda Kosel i Wilczewska starają się nie publikować zbyt dużo zdjęć córeczki, to jednak w ostatnim czasie otrzymywali oni prośby od fanów o to, aby pokazali twarz dziewczynki. Model szybko przystał na tę prośbę i zamieścił uroczą fotkę Michaliny, a całość opisał w bardzo wzruszający sposób. Świeżo upieczeni rodzice przyznali w jednej z relacji na Instagramie, że doświadczenie rodzicielstwa kompletnie zmieniło ich życie.