Cleo na festiwalu w Sopocie postawiła na oryginalną stylizację. Obroniła ją?

Top of the Top Sopot Festival 2022 wzbudza ogromne zainteresowanie widzów. Wczoraj na scenie zaprezentowali się m.in. Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Margaret, Ralph Kaminski oraz Cleo. Stylizacja, w jakiej wystąpiła ostatnia z wymienionych gwiazd z pewnością należy do kontrowersyjnych. Wyglądała pięknie?