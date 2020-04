Co dzieje się z cząsteczkami podczas mówienia? Pokazała to kamera termowizyjna

Pandemia koronawirusa zmusiła wszystkich do osłaniania ust i nosa. W Polsce od 16 kwietnia mamy nakaz chodzenia w maseczkach ochronnych , zakrywania ust i nosa szalikiem lub chustą w przestrzeni publicznej. Ten obowiązek został wprowadzony do odwołania.

Społeczeństwo i eksperci są podzieleni co do tego: ile ochrony daje nam maseczka, jaką najlepiej kupić, czy chodzenie w maskach chirurgicznych cokolwiek daje. Jedno jest pewne: przed wyjściem z domu musimy osłonić twarz. Za niezastosowanie się do nowych przepisów grozi mandat. Jak się okazuje ma to sens. Widać to na filmiku, który został udostępniony w mediach społecznościowych.