Co można zrobić z kasztanów? Skorzystaj z kilku kreatywnych inspiracji

Kasztany świetnie sprawdzą się jako klasyczna dekoracja mieszania czy domu, ale równie dobrze mogą być wykorzystane także do zabaw. Na pytanie co można zrobić z kasztanów nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlatego też można bez problemu szaleć z wariantami. Jeśli lubisz wykazywać się kreatywnością, koniecznie wykorzystaj poniższe propozycje dotyczące kasztanów.

Co można zrobić z kasztanów – delikatny wianek

Co powiesz na wianek z kasztanami? Możesz skorzystać z gotowego wieńca , który kryje się w zakamarku domu i odśwież go za pomocą kilku owoców jesieni. Oprócz tego potrzebny będzie klej na gorąco, jarzębina , żołędzie czy kilka listków. Dowolność przyklejania kasztanów w wianku jest jak najbardziej dopuszczalna, dlatego stworzenie własnoręcznej dekoracji przyniesie ciekawe rozwiązania. Umieść wieniec w oknie albo na drzwiach, aby w pełni poczuć jesień .

Co można zrobić z kasztanów – urocza latarenka

Jeśli chodzi o kolejny patent na to, co zrobić z kasztanów, tym razem postaw na latarenkę. Dzięki temu wprowadzisz do swojego przytulnego mieszkania dodatkowy klimat. Wybierz ozdobne podstawki pod świeczki, na które położysz kilka kasztanów albo zdecyduj się na lampki. Do gotowego lampionu włóż kasztany i inne dodatki jesienne (np. szyszki). Jeśli lubisz intrygującą kolorystykę, spryskaj kasztany srebrnym albo złotym sprayem.