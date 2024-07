Ok, rozumiem

Co oznaczają plamki na fasolce szparagowej?

Co oznaczają plamki na fasolce szparagowej? Uważaj, zanim ugotujesz

Sezon na fasolkę szparagową trwa w najlepsze, a podawana ze słoną zasmażką z bułki tartej jest przysmakiem wielu osób. Co jednak zrobić, gdy zobaczymy na fasolce plamki? Czy w takim przypadku należy wyrzucić warzywo?

Fasolka szparagowa, zarówno ta żółta jak i zielona, należy do jednych ze smaczniejszych warzyw sezonowych. Strączki można kupić w sklepach spożywczych i na straganach od lipca aż do późnych wrześniowych dni. Czasami zdarza się, że na fasolce pojawiają się ciemne plamki. Co oznaczają?

Okazuje się, że charakterystyczne plamy są często wynikiem nieodpowiedniego sposobu przechowywania fasolki. Co warto wiedzieć na ten temat, aby uchronić strączki przed popsuciem? Czy taka fasolka jest jadalna i kiedy należy ją wyrzucić?

Skąd się biorą plamki na fasolce szparagowej?

Fasolka szparagowa jest często pakowana w foliowe woreczki lub reklamówki, co niestety przyspiesza jej psucie. Strąki w takim opakowaniu zaparzają się, tracą jędrność i szybciej pleśnieją. Nawet niewielka ilość pleśni dyskwalifikuje cały zapas fasolki z woreczka.

Przechowywanie fasolki w lodówce, nawet w otwartej reklamówce, może prowadzić do tzw. uszkodzenia chłodowego lub stresu termiczego. Objawia się ono jasnymi lub brązowymi plamami i zagłębieniami na strąkach. Fasolka jest wrażliwa na temperatury poniżej 8 stopni Celsjusza. Choć strączki nadają się do spożycia, a plamki mogą zniknąć po ugotowaniu, to jej zapach i smak mogą być nieco zmienione. W razie wątpliwości lepiej zrezygnować z jej jedzenia.

Czy można jeść fasolkę szparagową z plamkami?

Warto mieć również na uwadze, że srebrzyste lub brunatne plamki na fasolce szparagowej mogą świadczyć o obecności szkodnika - wciornastka grochowca, który pozostawia na strąkach swoje odchody. Plamki z wodnistą lub jasnozieloną otoczką to objaw bakteriozy obwódkowej, wywoływanej przez bakterię Pseudomonas savastanoi. W obu przypadkach fasolka szparagowa jest niezdatna do spożycia i należy ją natychmiast wyrzucić.

