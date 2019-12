WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 chlebhigiena Maja Kołodziejczyk wczoraj (20:07) Co się dzieje z chlebem, który dotkniesz brudną ręką? Efekty są szokujące Do eksperymentu użyto pięciu kromek chleba. Następnie dotykały ich różne osoby. Efekty eksperymentu są zaskakujące. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Zaskakujący eksperyment z chlebem (123RF) Nauczycielka przeprowadziła w swojej klasie zaskakujący eksperyment. Chciała pokazać dzieciom, dlaczego należy regularnie myć ręce. Jaralee Annica Metcalf przygotowała pięć kromek chleba, a następnie kazała dotykać je swoim podopieczny. Efekt eksperymentu zaprezentowała w mediach społecznościowych. Co się dzieje z chlebem, który dotkniesz brudną ręką? Jaralee Annica Metcalf do swojego eksperymentu użyła pięciu kromek białego chleba. Następnie po kolei kazała dotykać je dzieciom brudnymi rękoma, rękoma umytymi mydłem i wodą, rękoma, którymi pisały na klawiaturze komputera oraz rękoma zdezynfekowanymi specjalnym żelem. Piąta kromka pozostała nietknięta. Następnie kromki chleba włożono do osobnych, szczelnych woreczków, które zamknięto na okres około 3-4 tygodni. Efekty prezentowały się następująco: kromka nietknięta pozostała biała

kromka dotykana rękoma, których nie umyto po używaniu komputera była całkowicie czarna

kromka dotknięta brudnymi rękoma spleśniała

kromka dotknięta zdezynfekowanymi rękami również była spleśniała

kromka dłońmi wcześniej umytymi mydłem i wodą pozostała w idealnym stanie Swoim eksperymentem nauczycielka chciała przekonać uczniów do regularnego dbania o higienę.