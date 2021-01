Co zamiast sanek? Alternatywne rozwiązania dla dużych i małych

Po wielu tygodniach oczekiwań, nareszcie w naszym kraju zagościł na dobre śnieg. Według najnowszych prognoz pogody w najbliższym czasie możemy liczyć na minusowe temperatury oraz zasłużoną warstwę śniegu. Szczególnie ostatnia wiadomość przypadnie do gustu najmłodszym – w końcu zjeżdżanie na sankach to ulubione zajęcie w trakcie zimy. Co można wykorzystać zamiast sanek? Podpowiedzi szukaj niżej.