Codziennie macała pieczywo w Biedronce. Tak "załatwiła" ją kasjerka

Wg sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat aż 65 procent Polaków nie kupuje pieczywa w piekarniach, tylko udaje się w tym celu do dyskontu lub hipermarketu. Twierdzą, że tak jest taniej i szybciej. Niestety, nie zawsze higienicznie. Wielu klientów "zapomina", by włożyć jednorazowe rękawiczki, zanim sięgną po bułki czy chleb.

- Przychodzi do nas elegancka i dobrze ubrana pani po 50. Płaszczyk, kozaczki, wymalowana jak modelka, ale notorycznie kupowała pieczywo bez rękawiczek. Miała do mnie pecha, bo co rano zwracałam jej uwagę - opowiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską Katarzyna, która od kilku lat pracuje w Biedronce.