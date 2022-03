Codziennie widzą ludzki dramat na granicy. "Przepraszam za łzy"

- Jedna pani Ukrainka przekroczyła granicę z dwoma synami. Dotarcie do granicy zajęło jej sporo czasu. Powiedziała mi: "Myślałam, że mam dużo przyjaciół i bliskich mi osób. Kiedy przyszła wojna, nikt nie chciał mi pomóc. A jeśli już, to za pieniądze". To są naprawdę ludzkie dramaty i dylematy, co robić w obliczu wojny. Warto wspomnieć też o tym, że często uchodźcy podróżują ze swoimi zwierzakami. Naprawdę gardło ściska i serce mocno krwawi, jak ci ludzie bardzo kochają te psy, koty i inne zwierzątka. Nie zapominają o nich i my też nie możemy. One są bardzo wylęknione, przestraszone – dodaje Adam Chustecki.