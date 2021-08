Conchita Wurst przeszła metamorfozę. W krótkich włosach jest nie do poznania

Dwa wcielenia

Można stwierdzić, że Thomas, pod względem artystycznym, posiada teraz dwie twarze. Występując jako Conchita Wurst pojawia się na scenie w czarnych perukach, makijażu i kreacjach z trenami czy kryształowymi zdobieniami, z którymi do dziś kojarzą go widzowie Eurowizji, a będąc na Tomem - w krótszych włosach i prostszych ubraniach. Fani akceptują go w każdej wersji, na co dowodem mogą być same komentarze pod jego zdjęciami na Instagramie.