Córka Björk idzie po sławę. 19-latka startuje w modelingu.

Włoski dom mody (Miu Miu jest linią odzieżową Prady, skierowaną do młodzieży) znany jest z wynajdywania wschodzących talentów i angażowania ich w swoje projekty. Wydaje się więc, że dla modelki jest to dobre miejsce do tego, by nadać swojej karierze rozpędu. Doa Barney swoim występem dołączyła do całkiem zacnego grona - ambasadorkami marki zostały do tej pory takie gwiazdy, jak Sydney Sweeney, Emily Ratajkowski, Emmy Corrin czy Demi Singleton.