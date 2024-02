Córka "Buni" w żałobie. Izabela Zeiske podała szczegóły pogrzebu

Córka Teresy nie ukrywa, że jest to wyjątkowo trudny czas w jej życiu. Nie może się pogodzić z odejściem ukochanej mamy, czyli "Buni". Izabela Zeiske zebrała jednak siły na to, aby podzielić się z internautami szczegółami dotyczącymi ostatniego pożegnania babci Joachima.

"Według mnie to była ostatnio najlepsza uczestniczka programu. Jak dołączyła do nas, to natychmiast spodobało mi się jej poczucie humoru, bystrość, klasa i inteligencja. Była bardzo elegancka. Jako jedyna potrafiła zgasić i wprawić w zakłopotanie swoją córkę, Izabelę Zeiskę, która jak wiemy, ma zawsze mnóstwo do powiedzenia na każdy temat" - wspomniał uczestnik.