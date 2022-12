Córka Katarzyny Cichopek skończyła 9 lat. Tak wyglądała urodzinowa impreza

Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela po 14 latach związku wywołało niemałe poruszenie w show-biznesowym świecie. Fani pary nie mogli wręcz uwierzyć, że to naprawdę się dzieje. Jednak po tym, jak na instagramowych kontach Cichopek i Hakiela pojawiły się oficjalne oświadczenia, nikt już nie miał wątpliwości w to, że do rozstania doszło naprawdę. Parę eksmałżonków wciąż łączą dzieci. Niedawno ich córka świętowała swoje dziewiąte urodziny.