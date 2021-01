Córka Piotra Machalicy. Kobieta wyjechała z Polski

Piotr Machalica zmarł 14 grudnia 2020 roku w wieku 65 lat. Artysta trafił do szpitala w ciężkim stanie. Tam wykonano mu test na koronawirusa, który okazał się pozytywny.

Piotr Machalica o swoich dzieciach

Przed laty zrobił wyjątek i wyjawił w wywiadzie dla magazynu Viva, że żałuje pewnych decyzji w kwestii ich wychowania. "Mam poczucie, że nie do końca mi się to udało. Ale dzieciaki żyją swoim życiem, dzielnie walczą, pracują, mają swoje dzieci. Myślę sobie, że gdybym był bardziej konsekwentny, bardziej upierał się przy pewnych rzeczach, to może oszczędziłyby sobie kilku trudnych sytuacji w życiu? Nie wiem. Już tego nie odkręcę. Moje dzieci są dobre i porządne. Jako ojciec po prostu pragnąłbym, żeby czasami miały w życiu łatwiej" - stwierdził.