Córka Violi Kołakowskiej jest chora. Słowa celebrytki zdumiewają

Viola Kołakowska nie ma problemu z mówieniem wprost tego, co myśli. Od czasu wybuchu pandemii celebrytka dała się poznać, jako osoba sceptycznie nastawiona do koronawirusa. Pani Viola nie tylko uważała, że pandemia jest mistyfikacją, lecz także namawiała obserwatorów do tego, aby nie szczepili się na groźnego wirusa. Kiedy zachorowała jej córka, postanowiła znów uderzyć - trudno uwierzyć, w to, co pisze.