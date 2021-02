Czarnek: "Masz nie zabijać kogokolwiek, w tym zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych"

- Jeśli celem nauki nie jest poszukiwanie prawdy, to nauka nauką nie jest, jest zwykłym hołdowaniem głupocie i to hołdowanie głupocie widzimy dzisiaj w wielu miejscach na polskich uczelniach, niestety tylko dlatego, że wyrzuca się kryterium prawdy jako cel, do którego nauka ma zmierzać - powiedział minister. - Wtedy lepiej, żeby jej w ogóle nie było, bo ona szkodzi człowiekowi, a nauka jest dla człowiek - dodał polityk.

Demonstracje organizowane przez Strajk Kobiet przybrały na sile od 27 stycznia. To wtedy do Dziennika Ustaw wpisano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października. Teraz na ulice polskich miast wychodzą tysiące Polaków i Polek niegodzących się z zaostrzeniem prawa antyaborcyjnego. Wśród postulatów Strajku Kobiet są m.in. żądania pełni praw reprodukcyjnych: utrzymania standardów opieki okołoporodowej, dostępu do nowoczesnej bezpłatnej antykoncepcji i zabiegów sterylizacji, dostępu do bezpiecznego przerywania ciąży, dofinansowania in vitro oraz badań prenatalnych najnowszej generacji, a także edukacji szkolnej zgodnej z wiedzą naukową.