Czas na miłość… do sportu! Podpowiadamy, jak ruszyć z miejsca i pokochać aktywność fizyczną

Bardzo często zaczynamy treningi z wielkim zapałem i porzucamy je już po paru dniach. Zniechęcenie, spadek motywacji i bariery fizyczne, z jakimi musi zmierzyć się nasze ciało, sprawiają, że szybko tracimy chęć i wracamy do dawnego trybu życia. Częstą przyczyną takiego scenariusza jest brak wyraźnego celu i planu działania, który byłby silnym impulsem do dalszej pracy. Dlatego też warto już na wstępie zastanowić się, po co ćwiczymy i jakim okresie czasu chcemy osiągnąć zamierzone cele. Przykład: "pokonując przez dwa tygodnie dystans 5 km, a następnie stopniowo zwiększając go aż do 21 km, za rok wystartuję w swoim pierwszym półmaratonie". Nie oznacza to wcale, że po przebyciu tej drogi nasza sportowa przygoda dobiegnie końca. Sport to przecież niekończące się szczyty – zdobywając jeden, już warto myśleć o kolejnych!