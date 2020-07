WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda Artykuł Sponsorowany 1 godzinę temu Czas na nowość w diecie malucha: BoboVita Bio, czyli 100% warzyw, owoców oraz mięsa z upraw i hodowli ekologicznych! Właściwy sposób żywienia w 1000 pierwszych dni życia dziecka jest kluczowy – to między innymi od niego zależy prawidłowy rozwój młodego organizmu. Myśląc o przyszłości malucha, rodzice coraz chętniej sięgają dla niego po produkty ze składnikami z rolnictwa ekologicznego. W odpowiedzi na ich oczekiwania powstała nowość – linia produktów BoboVita Bio. Wypróbuj je ze swoim z maluchem i wyrusz z nim w smakowitą podróż, jeszcze bliższą naturze! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Artykuł sponsorowany Właściwy przebieg rozszerzania diety ma istotny wpływ na rozwój młodego organizmu. Sposób, w jaki ukształtuje się metabolizm, odporność czy układ pokarmowy zadecyduje o tym, jak będą wyglądać kolejne lata życia dziecka. To dlatego rodzicom szczególnie zależy, aby wykorzystać ten czas i właściwie karmić swojego malucha. Codzienna troska o jego samopoczucie i staranne komponowanie jadłospisu mają na celu jak najlepsze odpowiadanie na potrzeby dziecka. Nie bez powodu więc opiekunowie coraz częściej zwracają uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska i sięgają po produkty ekologiczne – to decyzja, która pozytywnie wpłynie na przyszłość maluszka. Bio drogowskaz Wybierając dla malucha produkty ekologiczne, warto poszukać na ich opakowaniu potwierdzenia, że taka żywność jest bio. Należy jednak pamiętać, że nie każdy produkt, na którym widoczne są przyjazne dla oka ilustracje związane z naturą, jest bio. O tym, że żywność spełnia wszystkie wymagania rolnictwa ekologicznego, świadczą bowiem widoczne na opakowaniu unijne logo żywności ekologicznej, czyli tzw. Euroliść, numer jednostki certyfikującej i kraj pochodzenia składników. Czy to jednak wystarczy, aby produkt spełniał wymagania delikatnego organizmu małego dziecka? Ekologicznie i na miarę potrzeb malucha Odpowiednie dla najmłodszych produkty bio oprócz certyfikatu ekologicznego, unijnego logo żywności ekologicznej, tzw. Euroliścia, i właściwych oznaczeń obok niego, posiadają również widoczne na opakowaniu wskazanie wieku (np. po 6. czy 8. miesiącu życia). Taka żywność świadczy o tym, że jest przeznaczona specjalnie dla najmłodszych i spełnia surowe normy jakości, określone przez prawo krajowe i Unii Europejskiej. Sięgając po taki produkt, rodzice mogą mieć pewność, że odpowiada na potrzeby żywieniowe malucha i powstał z troską o środowisko naturalne. Smakowite nowości bio Miłość i ciepło okazane maluchowi, w tym dbanie o jego prawidłową dietę, to dla rodziców priorytet. Wie o tym BoboVita, która podąża za potrzebami najmłodszych dzieci i ich opiekunów, dlatego z myślą o nich wprowadziła 18 pysznych nowości – linię produktów BoboVita Bio. To starannie wyselekcjonowane warzywa, owoce oraz mięso, które pochodzą wyłącznie ze 100% certyfikowanych ekologicznych upraw i 100% certyfikowanych ekologicznych hodowli, prowadzonych z najwyższą dbałością o środowisko i dobrostan zwierząt. Poza tym, że są bio, to produkty bez konserwantów, bez barwników i bez wzmacniaczy smaku*. Te smakowite propozycje, które spełniają wyjątkowo restrykcyjne normy jakości, są bezpiecznym wyborem dla malucha i idealnym pretekstem do zapoznawania go z nieznanymi dotąd smakami. Mniam! „Pamiętając o wyjątkowych potrzebach najmłodszych, zależy nam również, aby odpowiadać na oczekiwania rodziców, dlatego BoboVita nieustannie udoskonala swoją ofertę, wprowadzając smakowite nowości. Widzimy coraz większe zainteresowanie produktami bio, zawierającymi składniki z upraw i hodowli ekologicznych. To zainspirowało nas do stworzenia nowej linii BoboVita Bio – posiłków, przecierów owocowych oraz musów owocowych w wygodnych tubkach. Jak wszystkie nasze propozycje, ich unikalne receptury o pysznym smaku oraz konsystencja zostały dopasowane do szczególnych wymagań żywieniowych najmłodszych, tak aby maluch już od początku dostawał to, co dobre – przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne i z myślą o jego przyszłości” – tłumaczy Aleksandra Rytel, młodszy kierownik ds. zarządzania marką BoboVita. *Zgodnie z przepisami prawa.

Ważne informacje: Zaleca się kontynuację karmienia piersią podczas wprowadzania pokarmów uzupełniających. Karmienie piersią powinno trwać tak długo, jak jest to pożądane przez matkę i dziecko. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze