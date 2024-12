Czego nie jeść przed lotem? Ulubiona przekąska musi pójść w odstawkę

Niektóre posiłki mogą pogorszyć nasze samopoczucie podczas lotu. Lista nie jest długa, dlatego warto się z nią zapoznać, by uniknąć nieprzyjemności w przyszłości. Wybór lekkostrawnych potraw tuż przed startem może znacząco wpłynąć na komfort naszej podróży. Z czego lepiej zrezygnować?

To, co jemy przed lotem ma ogromne znaczenie. Nie chodzi tylko o zahamowanie uczucia głodu, ale także o nasze samopoczucie podczas podróży. Jedzenie wpływa na nasz organizm. W trakcie lotu możemy odczuwać różne dolegliwości. Zjedzenie ciężkostrawnych potraw może tylko je potęgować.

Niestrawność, nudności i ból brzucha to jedne z najczęstszych objawów, jakie mogą się pojawić po spożyciu dużej ilości niedozwolonych potraw i skutecznie uprzykrzyć nam lot . Gdy jesteśmy w powietrzu, nasz układ pokarmowy działa nieco wolniej. To powoduje, że objawy się nasilają, a ich odczuwanie może być bardziej intensywne niż zwykle . Może pojawić się też zgaga. Zmieniające się ciśnienie i nieruchoma pozycja ciała przez kilka godzin sprzyjają jej wystąpieniu.

Podczas podróży samolotem jesteśmy narażeni na odwodnienie organizmu. Produkty bogate w sól potrafią przyspieszyć i zaostrzyć ten stan. Podczas lotu i tak mamy ograniczony dostęp do płynów, więc lepiej zrezygnować z żywności, która to potęguje. Wypicie przed startem sporej ilości kofeiny, poza odwodnieniem, może powodować wzrost kortyzolu (hormonu stresu), a w trakcie podróży to jest ostatnia rzecz, jakiej nam potrzeba.