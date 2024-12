Polacy nagminnie kupują te jajka. To najgorszy wybór

Jajka to jeden z podstawowych produktów spożywczych, obecny w niemal każdej kuchni. Jednak wybór tych odpowiednich może nie być tak prosty, jak się wydaje.

Każde jajko w sprzedaży oznaczone jest kodem, który mówi o jego pochodzeniu. Oto co oznaczają pierwsze cyfry na skorupkach:

Chów klatkowy jest coraz częściej krytykowany za warunki, w jakich przebywają kury. Życie w klatkach uniemożliwia im naturalne zachowania, takie jak grzebanie w ziemi, kąpiele piaskowe czy swobodny ruch. Wiele z tych zwierząt cierpi na choroby spowodowane stresem, brakiem ruchu i ciasnotą. Troska o etyczne traktowanie zwierząt staje się coraz ważniejsza dla świadomych konsumentów. To jednak niejedyny powód, dla którego nie warto sięgać po jajka z chowu klatkowego.

Sposób chowu kur wpływa na skład witamin i minerałów w jajkach. Jajka z wolnego wybiegu (symbol "1") często zawierają więcej witaminy D i kwasów omega-3, ponieważ kury przebywają na słońcu i mają dostęp do zróżnicowanego pożywienia. Jajka z chowu klatkowego i ściółkowego (symbol "3" i "2") mogą być uboższe w składniki odżywcze, ponieważ kury karmione są głównie paszą przemysłową, co ogranicza jakość ich diety.

Dodatkowo produkcja jajek w systemie klatkowym wiąże się z wyższym ryzykiem chorób w stadach. Kury w ciasnych klatkach są bardziej podatne na infekcje, co często wymaga stosowania antybiotyków. Nadmierne stosowanie antybiotyków w hodowli może prowadzić do powstawania bakterii odpornych na leki, co stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego.