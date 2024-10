Czego nie popijać kawą? Lista jest długa

Kawa działa pobudzająco na układ nerwowy i krwionośny, dostarczając szeregu witamin i minerałów, w tym witamin z grupy B oraz magnezu, potasu i manganu. Korzyści zdrowotne płynące z kawy zależą jednak od jej spożycia w towarzystwie innych produktów. Niektóre z nich reagują z kofeiną, co ogranicza wchłanianie wartościowych substancji. Podpowiadamy, których połączeń lepiej jest unikać.

Tego nigdy nie popijaj kawą

Mit mówi, że kawa wypłukuje witaminy z organizmu. W rzeczywistości jedynie ogranicza ich wchłanianie. Właśnie dlatego leków bądź suplementów diety, nie powinno popijać się napojami z kofeiną w składzie. To nie oznacza jednak, że w ogóle nie możemy napić się ich w ciągu dnia. Eksperci radzą, by robić to najwcześniej po ok. 2 godzina od przyjęcia medykamentów.

Napój bogów zmniejsza też wchłanianie wapnia. Nie należy więc pić go w trakcie posiłku zawierającego produkty mleczne, takie jak jogurt, twaróg czy kefir. Dozwolone jest jednak picie kawy z mlekiem, ale nie więcej niż trzy filiżanki dziennie, aby uniknąć zaburzeń poziomu jonów wapnia, co mogłoby prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Czego nie łączyć z kawą?

Rośliny strączkowe, takie jak groch, fasola czy ciecierzyca, są bogate w żelazo. Jego niedobór może prowadzić do anemii. Dlatego też, aby zoptymalizować wchłanianie żelaza, nie powinno się spożywać strączków z kawą.

Podobnie jest z produktami bogatymi w cynk, takimi jak ryby, owoce morza, wieprzowina, wołowina, cielęcina, jagnięcina, jaja i ser żółty. Picie kawy podczas posiłku, który zawiera te produkty, hamuje wchłanianie cynku, co może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym dermatologicznych oraz zaburzeń pracy tarczycy i układu odpornościowego.

