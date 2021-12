Czekoladowe prezenty nie tylko na święta. Oryginalne słodkie upominki

Skoro przy formie jesteśmy, to w tej kwestii powinniście skierować uwagę na markę Chocolissimo. Działa na terenie całej Europy, a w Polsce pojawiła się w 2004 r. i oferuje wyroby czekoladowe pod wieloma postaciami. Jeżeli znacie upodobania osoby, dla której szykujecie słodki prezent, to znajdziecie tu zestawy z motywami rowerowymi, piłkarskimi, a nawet czekoladowe samochody, motocykle, narzędzia czy pady do gier. Panie z pewnością ucieszą się ze słodkich szpilek i kwiatów. Dodatkowo można dołączyć czekoladową tabliczkę ze spersonalizowanym napisem albo wysłać ją jako telegram.