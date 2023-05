Czeski synod podjął decyzję. Będą mogli brać ślub w kościele

Ewangelicki Kościół Czeskobraterski zakończył coroczny synod, który odbywał się w dniach 25-27 maja w Pradze. "Program był obfity, a niektóre tematy otworzyły się na naprawdę długą dyskusję, pełną słuchania i prowadzenia we wspólnej modlitwie. Jesteśmy za to wdzięczni" - napisano w poście opublikowanym na facebookowej stronie wspólnoty.

W komentarzach pod postem pojawiło się wiele skrajnych opinii. "Dziękuję za podjęcie tej decyzji. Wiem, że proces nie był łatwy i wszyscy zaangażowani zdawali sobie sprawę, jak ważne jest, aby rozwiązać ten problem prawidłowo. To naprawdę historyczny moment" - napisała jedna z internautek. "To wspaniała wiadomość" - dodał inny użytkownik. Nie wszyscy komentatorzy zgadzali się jednak z decyzją, która zapadła na synodzie.

Decyzję o błogosławieniu par jednopłciowych podjęło także wiele innych Kościołów ewangelickich. "Jest to proces stopniowego rozumienia, że nasza płciowość wcale nie jest taka jednorodna, ale że jest to rzeczywistość nadzwyczaj skomplikowana. Dotyczy to również osób transpłciowych, które rodzą się w ciele, którego nie akceptują" - wyjaśniał bp Marcin Hintz w wywiadzie dla KAI.