Koniec z kretami i nornicami w ogrodzie. Wystarczy wbić w glebę

Jak pozbyć się kreta i nornicy z ogrodu?

Ciekawym sposobem na walkę z gryzoniami w ogrodzie jest smoła drzewna, czyli dziegieć. Jest to substancja smolistego pochodzenia, pozyskiwana z różnych rodzajów drewna m.in. z brzozy. Smoła drzewna powstaje w wyniku suchego destylowania drewna, torfu lub węgla. Proces ten polega na podgrzewaniu surowca, np. węgla, w hermetycznych kotłach do temperatury około 1000°C, co powoduje, że w trakcie tego procesu uwalnia się setki gazów, które pozbawione dostępu tlenu stopniowo skraplają się, tworząc m.in. dziegieć.