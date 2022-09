Cztery żony i dziesiątki filmów. Janusz Gajos kończy 83 lata

Janusz Gajos – wszystkie żony

Miał szczęście do ról, ale na to w miłości musiał poczekać. - Mężczyzna powinien żenić się dopiero po czterdziestce, kiedy ma już za sobą kawałek życia - powiedział niegdyś w wywiadzie dla magazynu "Pani". Pierwszą żoną aktora była Zoja. Poznali się w szpitalu, do którego aktor trafił po wypadku na planie. W niedługim czasie wzięli ślub i zamieszkali w Domu Aktora w Łodzi. Ich sielanka nie trwała długo. Zapracowany aktor nie miał wystarczająco dużo czasu dla żony. Zoja odeszła do innego. Po zakończeniu zdjęć do "Czterech pancernych", Janusz Gajos przeprowadził się do Warszawy. Tam poznał Ewę Miodyńską, aktorkę Teatru Syrena. Szybko zdecydowali się na ślub. Niestety równie szybko w związku pojawiły się problemy i para postanowiła się rozstać. Barbarę Nabiałczyk, swoją trzecią żonę poznał w Kabarecie Olgi Lipińskiej. Ona była telewizyjną realizatorką. On – aktorem. Po ślubie na świecie pojawiła się córka pary – Agata.

- Rodzice żyli jak pies z kotem, jednak na szczęście mnie w to nie angażowali. Choć każde dziecko z rozbitej rodziny niesie coś <w plecaku>, to ja nie mogę narzekać, że nie było przy mnie tatusia. Był, kiedy miał być – mówiła po latach w rozmowie z "Na żywo".

I ten związek zakończył się rozwodem. Swoją czwartą żonę, Janusz Gajos poznał w 1989 roku. Elżbieta Brożek była wówczas dyrektorką kultury w krakowskim Starym Teatrze. To ona na początku znajomości zabiegała o względy aktora. Para tworzy udany związek od ponad 30 lat.