Energetyki były w całym domu. Ujawniła kulisy walki o życie męża

Jan A.P. Kaczmarek, polski kompozytor, który za muzykę do filmu "Marzyciel" otrzymał Oscara, odszedł po długiej i ciężkiej walce z MSA – zanikiem wieloukładowym – rzadką chorobą neurodegeneracyjną, która powoli, ale nieubłaganie wyniszczała jego ciało i umysł.

Była zmuszona przejąć pełną odpowiedzialność za opiekę nad mężem, który stopniowo tracił zdolność do samodzielnego funkcjonowania. "Choroba męża zredukowała mnie do osoby, która 24 godziny na dobę zajmuje się opieką" – czytamy na łamach "Wysokich Obcasów".

Jak sama przyznała, koszty utrzymania tak ciężko chorej osoby wielokrotnie przewyższały możliwości rodziny. "Opieka nad tak chorą osobą to nieustanne liczenie, nie tylko wydatków – bo koszty wciąż rosną – ale też skrupulatne zbieranie danych i rachunków, a co za tym idzie, kolejne godziny spędzone na upokarzających wyjaśnieniach w urzędzie skarbowym".

Nagle w jej życiu zaczęło brakować przestrzeni na wszystko, co niezwiązane było z opieką nad chorym mężem. "Często czuję się jak więzień bez prawa do przepustki. Skazaniec z listą zadań wielokrotnie go przerastających" – opowiadała.