Walczy z chorobą. "Nakaz leżenia w łóżku"

"Pamiętajcie, że jak człowiek chory, to trzeba się położyć do łóżka i od razu leczyć, a nie pracować czy latać po świecie, a potem się dziwić, że >>się pogorszyło<<" - dodała.

Jej słowa odnosiły się zapewne do ostatniego wyjazdu do Kenii, który miał miejsce pod koniec lipca. To właśnie tam nagrywała jeden z odcinków "Kobiety na krańcu świata".