Czy "cicha spowiedź" da nam rozgrzeszenie? Tak o niej mówi polski ksiądz

Ks. Rafał Główczyński w rozmowie z Onetem wyjaśnił, dlaczego taka spowiedź w kościele katolickim w ogóle nie powinna zostać uznana. - To jest bardziej dostosowanie sakramentu do ludzi, niż nakłanianie do tego, by realnie zmierzyć się ze swoimi słabościami - podkreślił duchowny.