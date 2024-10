Czy można wziąć drugi ślub kościelny? Ekspert postawił sprawę jasno

"Zacznijmy od tego, że określenie 'drugi ślub kościelny' jest mocno kolokwialne i dość nieprecyzyjne a sam proces jest bardziej skomplikowany - zaznaczył w rozmowie z Onetem adwokat kościelny dr Michał Poczmański. Kiedy w takim razie to jest możliwe? Specjalista postawił sprawę jasno.

Adwokat przyznał również, że osoby, które wnioskują o stwierdzenie nieważności małżeństwa, często jako główny z powodów wskazują niezdolność partnera lub partnerki do wypełniania istotnych obowiązków małżeńskich.

Okazuje się, że nie nieważność małżeństw nie zawsze otwiera drzwi do drugiego ślubu kościelnego. Dr Michał Poczmański w tej samej rozmowie przyznał, że sąd kościelny może zastosować tzw. klauzulę zakazującą. Osoby nią objęte nie mogą wówczas ponownie stanąć na ślubnym kobiercu.

