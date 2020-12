Czy policja przeprosi za złamanie kobiecie ręki na Strajku? Rzecznik KGP komentuje

Jarosław Kaczyński powiedział, że sytuacja ze złamaniem ręki powinna być wyjaśniona jak najszybciej, włącznie z wyciągnięciem konsekwencji wobec funkcjonariusza, gdyż była nadużyciem. Rzecznik Komendy Głównej Policji deklaruje, że nie widzi problemu, by przeprosić, podkreśla natomiast, że czynności wyjaśniające nadal są prowadzone. Według niego mogło tu dojść także do nieszczęśliwego zdarzenia, gdyż do złamania spiralnego doszło w momencie, gdy kobieta była przenoszona. Czy użyto wobec tego zbyt dużej siły? Ciarka uważa, że policjanci w Warszawie i tak są wyjątkowo powściągliwi i nie obserwuje on nadmiernej przemocy. Rzecznik na koniec podkreślił, że wie, kim jest protestująca babcia Kasia, ale dla policjanta nie ma znaczenia wiek ani płeć, każdy, kto zachowa się źle wobec policji, musi ponieść konsekwencje.

Rozwiń